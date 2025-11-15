¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¢¥Ä¥¢ー±ÇÁüºîÉÊ¸ÂÄêÈ×¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤è¤ê¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¥é¥¤¥ÖMV¸ø³«
¡¡¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤¬11·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëBlu-ray¡õDVD¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤è¤ê¡¢¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¤Î¥é¥¤¥ÖMV¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー½éÆü¤ÎÀÐÀî¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û¸ø±é¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤Î±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì´¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë²Î»ì¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢¥°¥é¥à¥í¥Ã¥¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ËËþ¤Á¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¡£·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬·É°¦¤¹¤ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤äT¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È²»³Ú¤Î´î¤Ó¡É¤ò½ã¿è¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖMV¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£³Ú¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤¬¤ë±§Ãè¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸±ÇÁü¤ä¾ÈÌÀ¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤È¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È°ì½ï¤Ë¶ä²Ï·Ï¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë