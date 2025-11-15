²ÐÀ±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÏÃÏµå¤ËÏ¢Íí¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡© µ¼»÷´Ä¶¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
2021Ç¯12·î15Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤à¤·¤í¡¢¿´ÇÛ¥ì¥Ù¥ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¡£
º£¡¢¿ÍÎà¤Ï²ÐÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÐÀ±¤Ã¤Æ±ó¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÃÏµå¤«¤é3²¯km°Ê¾å¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏµå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·î¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ÐÀ±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±§ÃèÈô¹Ô»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï¶þ¶¯¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤½¤ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤ËJAXA¤â°µÇ÷ÌÌÀÜ¤ò¤·¤Æ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÁÇ¼Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÎà¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÊÄº¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÏµ¼²ÐÀ±¿¢Ì±ÃÏ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò»²²Ã¤µ¤»¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ÈIFLS¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¤«¤é³ÖÎ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¼«Î§¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
Frontiers in Physiology¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Project SIRIUS ¡ÊScientific International Research In Unique terrestrial Station¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Â¸³¤Ï¡¢2017¡Á2019Ç¯¤Î´Ö¤Ë17Æü¤È120Æü¤Î2²ó¡¢¥Á¡¼¥à¤òÃÏµå³°¤Î´Ä¶¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢µ÷Î¥¤¬¸¶°ø¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏµå¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Û¤Ü¼«Î§¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
IFLS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬ÃÏµå³°¤Ë½Ð¤ë¤È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊMCC¡Ë¤Ø¤ÎÊó¹ð²ó¿ô¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯6·î¤«¤é520Æü¤Ë¤ï¤¿¤ê³°Éô¤«¤é³ÖÎ¥¤·¤¿µ¼»÷±§ÃèÁ¥¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹Í¿Í²ÐÀ±Èô¹Ô¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖMARS500¡×¤Ç¤â¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃË½÷6¿Í¤òÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤µ¤»¡¢Ä¹´ü¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂêÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼Â¸³¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ï¼Â¸³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËMCC¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥í¥Ë¡¼¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤Î¤«¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â
IFLS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ë¡¼¤¬¼«Î§Åª¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢MCC¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿´ÇÛ¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
CNET¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¤Î¶¦Æ±¼¹É®¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢²½³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¹Ò¶õ¸¦µæ½ê¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥å¥Ù¥É»á¤Ï¡ÖMCC¤¬¥¯¥ë¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤äÌäÂê¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤Î¥¯¥ë¡¼¤ÇMCC¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îº¹¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Â¸³¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢½÷À¤ÏMCC¤ËÌäÂê¤òÊó¹ð¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯´¶¾ðÅª¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏMCC¤Ø¤ÎÊó¹ð²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤Èµ¬Â§Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ºÇ½ªÅª¤ËMCC¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ìá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
2021Ç¯11·î4Æü¤è¤ê8¥«·î¤ÎProject SIRIUS¼Â¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸³¤Î»Ö´ê¼Ô¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¤Û¤É¡¢²ÐÀ±Í¿ÍÃµºº¤Ï¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÇ¦ÂÑÎÏ¤òÍÜ¤¦¥³¥Ä¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ç¡Ä¡£
