À±Ìî¸»¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê¡ªÌÁÍ§¤Î±ÇÁüºî²È¡¦»³´ßÀ»ÂÀ¤ÈÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Î¥Ûー¥ë¤ò½ä¤ë

À±Ìî¸»¤¬¡¢¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥Ä¥¢ー¡ØÀ±Ìî¸»¤È»³´ßÀ»ÂÀ¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉû²»À¼µª¹Ô¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü
ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÏÀ±Ìî¸»¤È¡¢À±Ìî¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë±ÇÁüºî²È¤Î»³´ßÀ»ÂÀ¤¬¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Î¥Ûー¥ë²ñ¾ì¤ò¤á¤°¤ë¡¢Éû²»À¼¤ÎÎ¹¡á¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥Ä¥¢ー¡£2026Ç¯2·î11Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢À±Ìî¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×¤Î²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤êÎ¹¡×¡£²áµî20Ç¯¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»³´ß¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿À±Ìî¤ÎÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡Ê¡©¡Ë¡¢Î¹Àè¤Î¥íー¥«¥ë¤ÊÏÃÂê¤¢¤ê¤È¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢À±Ìî¤Ï2023Ç¯¤Ë¤â¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸ì¤ë·Á¼°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸÷¤ÎÀ×¡¿À¸Ì¿ÂÎ¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÈÀ¸¡É¥³¥á¥ó¥¿¥êー¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢À¸¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤À¤±¤Ç¥Ä¥¢ー¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¡ØÀ±Ìî¸»¤È»³´ßÀ»ÂÀ¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉû²»À¼µª¹Ô¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢12·î2Æü¤è¤ê¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×¤Ë¤Æ1¼¡ÃêÁª¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿·µ¬Æþ²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤ÏÀ±Ìî¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
À±Ìî¸»¤Ï¡¢11·î14Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¡Ê±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ë¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£Æ±Æü¡¢MV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØÀ±Ìî¸»¤È»³´ßÀ»ÂÀ¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉû²»À¼µª¹Ô¡Ù
[2026Ç¯]
02/11¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û»ÔÌ±²ñ´Û
02/17¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë
02/19¡ÊÌÚ¡Ë¹Åç¡¦JMS¥¢¥¹¥Æー¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Ûー¥ë
02/21¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
02/25¡Ê¿å¡ËÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Ûー¥ë
02/27¡Ê¶â¡Ëºë¶Ì¡¦¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Ûー¥ë
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
À±Ìî¸» OFFICIAL SITE
https://www.hoshinogen.com/