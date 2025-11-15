ËÉÉÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¤¬¤ó¤Î½¸ÃÄ¸¡¿Ç¡¡¸¡¿Ç¼Ö¤Ï¥ìー¥¹Çä¾å¶â¤Î°ìÉô¤ò³èÍÑ
ËÉÉÜ»Ô¤Î¶¥ÎØ¾ì¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¡¢¶¥ÎØ¤ä¥ªー¥È¥ìー¥¹¤ÎÇä¾å¤«¤éÊä½õ¤ò¼õ¤±¹ØÆþ¤·¤¿¸¡¿Ç¼Ö¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Î½¸ÃÄ¸¡¿Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÉÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç40ºÐ°Ê¾å¤ÎËÉÉÜ»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ß¡¦ÂçÄ²¡¦ÇÙ¤Î3¤Ä¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¸¡¿Ç¼Ö¤Ï¡¢¶¥ÎØ¤ä¥ªー¥È¥ìー¥¹¤òÅý³ç¤¹¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍJKA¤ÎÊä½õ¤Ë¤è¤êÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ìー¥¹¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥ÎØ¾ì¤Ç¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡Ë
¡Öº£²ó¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ(JKA¤¬)¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä°ì½ï¤Ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òº£Æü½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤´ë²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Çä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¸¡¿Ç¼Ö¤Î¤Û¤«¤ËÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤â¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£