¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Î¶â»Ò¶îÂç¡¡2°Ì¤Ë5º¹¤Ä¤±2¾¡ÌÜ²¦¼ê¡¡¾®Ê¿ÃÒ¡¢ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡¢Íû¾°ßô¤¬2°Ì¤ËÂ³¤¯
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè3Æü¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¡á7262¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î63¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ5·î¤Î´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¤Îº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡5ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¾®Ê¿ÃÒ¡Ê36¡áAdmiral¡Ë¤ÈËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡Ê32¡áWave¡¡Energy¡Ë¡¢Íû¾°ßô¡Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥Ò¡¢33¡á´Ú¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡39°Ì¤Ç½Ð¤¿¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¡Ê24¡á¥¼¥Ó¥ª¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼70¤Ç¤ÎÂç²ñ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤¹¤ë62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç6°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£ÌÚ²¼ÎÇ²ð¡Ê34¡áAKRacing¡Ë¤¬7ÈÖ¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ò·è¤áÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡Ê22¡áÁáÂç4Ç¯¡Ë¤Ï67¤È¿¤Ð¤·¡¢¤ÆÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î42°Ì¡£ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤â68¤È¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î46°Ì¤Þ¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¡£