·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¡70Âå¤È60Âå¤Î±¿Å¾¼ê 2¿Í»à½ý¡¡ÂçÊ¬
15Æü¸á¸å¡¢Ë¸å¹âÅÄ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷2¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¡70Âå¤È60Âå¤Î±¿Å¾¼ê 2¿Í»à½ý¡¡ÂçÊ¬
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å2»þÈ¾¤³¤í¡¢ÂçÊ¬¸©Ë¸å¹âÅÄ»Ô¿¹¤Î¸©Æ»Ë¸å¹âÅÄ°Â´ôÀþ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ë¸å¹âÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦1Âæ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À¤ÏÃæÄÅ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤êÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2Âæ¤È¤âÆ±¾è¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾Àþ¤«¤é´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Î¼Ö¤¬Ãæ±ûÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ä¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£