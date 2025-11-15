¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÍ§Ìî°ì´õ¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡ªSP¤Çº£µ¨¥Ù¥¹¥È¤Î95¡¦77ÅÀ¡¡±éµ»¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤ÎÍ§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Âç°ìÈÖ¤Ç¹¥È¯¿Ê¤À¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¡Ê£±£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥É¡Ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¡½£³²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢£²ËÜÌÜ¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤âÃåÉ¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡££¹£µ¡¦£·£·ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¤Ï¼«¤é¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï£Ó£Ð¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æ£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤Î¤Ê¤¤Í§Ìî¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì£¶Áª¼ê¤ÇÁè¤¦£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î£´Æü³«Ëë¡¢°¦ÃÎ¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤â¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤¯¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§Ìî¡£¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥¢¤Î£Ó£Ð¤Ïà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£·£´¡¦£´£²ÅÀ¤Ç£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£