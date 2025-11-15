ºë¶ÌÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡¡²¼¿å¤Î°½¡¢¶âÂ°¤Î¤µ¤Ó¡Ä·ò¹¯¤Ø¤ÎÉÔ°ÂÊú¤¨¤ë½»Ì±
º£Ç¯1·î¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤«¤é9¤«·î°Ê¾å¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ïº£¤â²¼¿å¤Î½¤¤¤¬¾Ã¤¨¤º¡¢½»Ì±¤Ï·ò¹¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÙË×¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¡¢ÌÚ²¼»Ë¹¾¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯7·î¡¢ÀöÌÌ½ê¤Î¥¿¥ª¥ë³Ý¤±¤¬¤µ¤Ó¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤Ó¤ÏÍá¼¼¤Ç¤â¡£
¡Ö²¼¿å¤ÎÃæ¤Ç¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡£ÉÔ²÷¤Ê¤Þ¤Þ¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Âð¤«¤é¤ª¤è¤½70m¤ÎÃÏÅÀ¤Çµ¯¤¤¿¡ÄÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡£
²¼¿åÆ»´É¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤Ï¡¢²¼¿å¤Î°½¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÂ°¤¬¤µ¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤â¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºë¶Ì¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²¼¿å¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÎ²²½¿åÁÇ¡×¤¬¤µ¤Ó¤Î¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Âð¤Ë¸©¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Â¬Äê´ï¤òÃÖ¤¯¤È¡Ä
¡Ö¤¤¤Þ0.1ppm¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Î²²½¿åÁÇ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿²¼¼¤Ç¤â¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿Î²²½¿åÁÇ¡£
ÌÚ²¼»Ë¹¾¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²È¤ÎÃæ¤Ç0.1¤Ç¤â½Ð¤ë¤ÈºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï54Âæ¤Î¼Ö¤Ë¤â¤µ¤Ó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ²¼»Ë¹¾¤µ¤ó
¡Ö5Ç¯Á°¤Ë¿·¼Ö¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ ¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¸©¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð¤ËÍÍ¡¹¤Ê¶âÂ°¤òÃÖ¤¤¤Æ¡ÖÄ´ºº¡×¤ò»Ï¤á¡¢Êä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡£
ÌÚ²¼»Ë¹¾¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤â¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤«Âç¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ë¡È·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¡É¡£¸©¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬40·ï°Ê¾åÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤«¤é130¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤ËÊë¤é¤¹½»Ì±¤Ï¡£
´ÙË×¸½¾ì¤«¤éÌó130m¤Ë½»¤àÊì¿Æ¡Ê40¡Ë
¡Ö»Ò¶¡¤¬¾®»ù¤¼¤ó¤½¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ö¸Î¸å¤Ë¡Ê¤¼¤ó¤½¤¯¤Î¡ËÈ¯ºî¤¬ÉÑÈË¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
»ö¸Î°Ê¹ß¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¤ÎÈ¯ºî¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¥¯¥¹¥ê¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤«¤é¤Ï²¼¿å¤Î½¤¤¤Ê¤É¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¿¤¤À¸³è¤¬¾É¾õ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÙË×¸½¾ì¤«¤éÌó130m¤Ë½»¤àÊì¿Æ¡Ê40¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¡×
¸©¤Ï°å»Õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¸Î¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ì¤ÐÊä½þ¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÎ²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÄã¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡£
ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡¡¾åÛêµÈ¿ÍÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ò¹¯Èï³²¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
°ìÊý¤Ç²¼¿å¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ê¤É¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬¡Ö´ÖÀÜÅª¤Ë¡×·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡¡¾åÛêµÈ¿ÍÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡ÖÉÔÌ²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«Ýµ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¡Ê·ò¹¯¡ËÈï³²¡¢´ÖÀÜÅª¤Ê·ò¹¯Èï³²¡¢¶âÂ°¤ÎÈï³²¡¢Ê¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¸©¤Ï´ÖÀÜÅª¤Ê·ò¹¯Èï³²¡¢¶âÂ°¡Ê¤ÎÈï³²¡Ë¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
