¥Æ¥ìÄ«¡Ö¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×°û¼ò¤Ç¹ßÈÄ19ºÐº£¿¹çýÌí¤Î¸åÇ¤¤Ï21ºÐ½÷Í¥¡¢30ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤éÅÐ¾ì
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï15Æü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Ë¤Î¸ø¼°ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢30Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè40ÏÃ¤«¤é°û¼òÈ¯³Ð¤Ë¤è¤ê¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿º£¿¹çýÌí¡Ê19¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ½÷Í¥»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡Ê21¡Ë¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè40ÏÃ¤«¤é¡¢¡Ú°ì²Ï³ÑÇµ¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï¡¦¤¹¤ß¤Î¡Ë¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡ÛÌò¤Ç¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¡Ê2022¡Á2023Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡Öµ´Æ¬¤Ï¤ë¤«¡¿¥ª¥Ë¥·¥¹¥¿¡¼¡×¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆ¬æÆ¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÖÅÄ¤Î¼Â»Ð¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î»ÖÅÄ²»¡¹¡Ê27¡Ë¡£
Æ±¶É¤Ï8Æü¡¢º£¿¹¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÅì±Ç¤«¤é½Ð±é¼Ô¤Îº£¿¹çýÌí¤µ¤ó¤Ë20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Î°û¼ò¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿°Ù¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ßÈÄ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â»öÂÖ¤Î½ÅÂç¤µ¤ò´Õ¤ß¹ßÈÄ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
È¯É½ÍâÆü¤Î9Æü¡¢37ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤«¤éº£¿¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ñ¤â¥«¥Ã¥È¡£¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢º£¿¹¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æºï½ü¡£¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ø¤ÎÊÑ¿È¸å¤ÎÀ¼¤âº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¡¢º£¿¹¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£