¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦±ü¸¶´õË¾¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤«¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö40¡¢50¡ó¡Ä¡×¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Ë¡Ö¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¡×Ç´¤ê¸«¤»·òÆ®¤Î½à·è¾¡ÇÔÂà¡¡·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025 (11Æü¡Á16Æü¡¢·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û)
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÂç²ñ5ÆüÌÜ¤¬15Æü¤Ë³«ºÅ¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ü¸¶´õË¾Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¤Î¥é¥Á¥ã¥Î¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Î¥óÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Ç®Àï¤ÎËö¡¢ÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥²¡¼¥à¤Ï¡¢±ü¸¶Áª¼ê¤Î6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÃæÈ×¤«¤é½ù¡¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï9Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤·18-21¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2¥²¡¼¥à¤â½øÈ×¤«¤é±ü¸¶Áª¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¡£¸ß¤¤¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ë¤Ï±ü¸¶Áª¼ê¤¬5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ21-10¤Ç¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Éé¤ÎÂè3¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ÎºÝ¤É¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¡¢Áê¼ê¤ËÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç17-12¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊâµÚ¤Ð¤º21-14¤ÇÍî¤È¤·½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ü¸¶Áª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡Ä¡£¤Ç¤â²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢º£²ó¤¬ÄÌ»»20²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Î¥óÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¾å°Ì¤ÎÂç²ñ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢º£Æü¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê(Áê¼ê¤¬)¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¡Éé½ê¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¤ä¤ê¹ç¤¨¤ë¼Â´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½à·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Àº£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤È¾Ê¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤ÈÀ¤³¦¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿½¼¼Â¤·¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯³«ºÅ¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±ü¸¶Áª¼ê¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤«¤é¤Ï40¡¢50¡ó¡Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤ò´Ö°ã¤¨¤ºÃúÇ«¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£