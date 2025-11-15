°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿É½¾ð¡Ä¡È²ñÏÃ¡É¤¬¡ÖÊì¤Î°¦¾ð¤½¤Î¤â¤Î¡×¡¡ÊÆÃæ·Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
ÊÆÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¾ìÌÌ¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¼õ¾Þ¡£¸½ÃÏÃæ·Ñ¤Ç¤ÏºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÁÐÊý¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡È²ñÏÃ¡É¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎMVP¼õ¾Þ¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï°ì½Ö¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ò¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¡£ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï·Ú¤¯ð÷¤¤¤Æ¹ç¿Þ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï²¿¤«¤ò»¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ó¤ò¤¹¤¯¤á¤ÆºÆ¤Ó¤¸¤Ã¤È¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÈÖÁÈ¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç±Ç¤Ã¤¿¤³¤Î¾ìÌÌ¡£ÁÐÊý¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢X¾å¤Ç¤ÏÌåÀä¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥³¤¯¤ó¤ØÀÜ¤¹¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬Êì¤Î°¦¾ð¤½¤Î¤â¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×
¡ÖÌÜ¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤ÆÂº¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡×
¡Ö20²óÏ¢Â³¤Ç¸«¤Æ¤ë¡×
¡Ö¸¤¹¤®¤ë¡Ä¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢OPS1.014¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6·î¤Ë¤ÏÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢14»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¤ÎMVP¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
