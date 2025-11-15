½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÇ¯´Ö½÷²¦¤ËÁ°¿Ê¡Öº£½µ·è¤Þ¤ì¤Ð¥é¥Ã¥¡¼¡×¡¡22ºÐ¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¡¢2°ÌÉâ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡È½¤Àµ¡É
°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹Âè2Æü
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¦°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ï15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉC¡Ê6769¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè2Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢28°Ì¤Ç½Ð¤¿22ºÐ¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï¡¢8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î65¤Ç²ó¤Ã¤ÆÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¡£¼ó°Ì¤Î±ÊÊöºé´õ¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤Ë1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£½éÆü¤Î¥é¥¦¥ó¥É¸å¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò½¤Àµ¡£ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦·èÄê¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡9ÈÖ¥Ñ¡¼4¡£º´µ×´Ö¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë¤Î²¼¤ê¥¹¥é¥¤¥¹¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¡¢5¸ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¯º¸¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç8¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤À¤Ã¤¿½éÆü¼ó°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¡¢ÌÚÂ¼ºÌ»Ò¤òÈ´¤µî¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â2¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ÎÍ×°ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÈæ³ÓÅª¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¹ø¤Î¸þ¤¤¬±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¡¢±¦¤Ë³°¤¹¥Ñ¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø²¿¤Ç¡¢²¿¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤À¤¤¤Öµå¤ÎÅ¾¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Æð¤é¤«¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤¬¸ú¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥ó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥¹¥Ô¥ó¤¬Â¿¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÌá¤¹ÁªÂò»è¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢ÈÖ¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÆ±¤¸µ÷Î¥¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£½µ¤ÏÆ±¤¸ÈÖ¼ê¤Ç¤âÄã¤¯ÂÇ¤ÄÎý½¬¤òÂ¿¤á¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡6ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»Ä¤ê110¥ä¡¼¥É¤ÇÉáÃÊ¤Ê¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¡Ë¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï9ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÍÞ¤¨ÌÜ¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°½µ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï1°Ì¤ò²÷Áö¡£º£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¯¡£2°Ì¡Á4°Ì¤Ç¤â¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡¦¿ÀÃ«¡¢Æ±3°Ì¡¦²ÏËÜ·ë¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇÂç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½éÍ¥¾¡¤òÈéÀÚ¤ê¤Ëº£µ¨4¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëº´µ×´Ö¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤«¤é¡Ö¾¡¤Ä¡×¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¡ØÌÌÇò¤¤°ÌÃÖ¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¿ÀÃ«¡Ë¤½¤é¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÇ¯´Ö½÷²¦¤¬¡Ëº£½µ·è¤Þ¤ì¤Ð¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢Íè½µ·è¤Þ¤ì¤Ð¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¥´¥ë¥Õ¤ÎÄ´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤è¤ê¤â¥¹¥³¥¢¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£15¥¢¥ó¥À¡¼¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥³¡¼¥¹¤È¼«Ê¬¤ÈÆ®¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Í¥¾¡¤ÈÇ¯´Ö½÷²¦¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢º´µ×´Ö¤Ï»Ä¤ê18¥Û¡¼¥ë¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ÌøÅÄ ÄÌÀÆ / Michinari Yanagida¡Ë