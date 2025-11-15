¡Ö»È¤¨¤Í¤§ÅÛ¤Ð¤Ã¤«¡×¥ß¥¹¤·¤¿¼Ò°÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¼ÒÄ¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¼Ò°÷Á´°÷¤¬È¿µÕ¤Ë½Ð¤ë¡¿Á¥Ä¹¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡
¡ØÁ¥Ä¹¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¡Êº´Æ£µÜ/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
ËÇ°×²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦µ×²æ¿Ò³¤¡Ê¤¯¤¬¤Ò¤í¤ß¡Ë¤Ï¡¢ ¤½¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ö¤ê¤«¤é¼Ò°÷Á´°÷¤Ë°ìÀÆÂà¿¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ò¤È¤ê»ÄÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿Ò³¤¤ò¡¢ÆÍÇ¡·ã¤·¤¤ÃÏ¿Ì¤¬½±¤¤¡Ä¡Äµ¤¤Å¤¯¤È¤½¤³¤Ï17À¤µª¤Î³¤¤Î¾å¡£¿Ò³¤¤ÏËÇ°×Á¥¤ÎÁ¥Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª ³¤Â±¤Î½±·â¤äÁ¥°÷¤ÎÈ¿Íð¡£¸½Âå¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤À¤³¦¤ÇÈà¤¬Íê¤ë¤Î¤Ï21À¤µª¤ÎÃÎ¼±¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤Î¥¹¥¥ë!? ÌäÂê¤À¤é¤±¤ÎÁ¥°÷¤¿¤Á¤ÈÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Âç¹Ò³¤¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ¥Ñ¥ï¥Ï¥éÆüËÜ¿Í¼ÒÄ¹¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×Á¥¾å¥í¥Þ¥ó¡ØÁ¥Ä¹¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
