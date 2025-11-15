¤Ê¤¼¡Ö¶â(GOLD)¡×¤¬º£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡º£¡¢¡Ö¶â¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î²ÃÂ®¤ä¶âÍ»À¯ºö¤ÎÅ¾´¹¡¢¤½¤·¤ÆË¡ÄêÄÌ²ß¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¡ÖÍ»ö¤Î¶â¡×¤Ï2026Ç¯¤â¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤«
¡¡¶â¤Ï¸Å¤¯¤«¤é²ÁÃÍÊÝÂ¸¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤â¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢¶â¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ê°â¡¢¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤ÎºÝ¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¶â¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢»æÊ¾¤Î²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸1Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Ç¯¡¹¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êª²Á¾å¾º¤Ï²ßÊ¾²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¶â¤Ï¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬Êª²Á¿å½à¤È¤È¤â¤Ë¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿Í¡¹¤¬¡Ö²ÁÃÍ¤¬¸º¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡×¤òµá¤á»Ï¤á¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢²Á³Ê¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö1¥ª¥ó¥¹¤Î¶â¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï1000Ç¯Á°¤â¸½Âå¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃæÀ¤¤Î¹âµé¤Ê°áÉþ°ì¼°¤¬1¥ª¥ó¥¹¤ÇÇã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Âå¤Ç¤â¹âµé¥¹¡¼¥Ä¤ä¾å¼Á¤Ê¥³¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Æ±Åù¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍÊÝÂ¸À¡×¤Ï¡¢Â¾¤Î»ñ»º¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»æÊ¾¡ÊË¡ÄêÄÌ²ß¡Ë¤¬²ÁÃÍ¤ò¼º¤¤¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤â½ÅÍ×¤À¡£Ë¡ÄêÄÌ²ß¤ÏÃæ±û¶ä¹Ô¡¦À¯ÉÜ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿ôÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¶âÍ»´ËÏÂÀ¯ºö¤Ë¤è¤êÀ¤³¦Ãæ¤Ç²ßÊ¾¶¡µëÎÌ¤¬³ÈÂç¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÄÌ²ß²ÁÃÍ¤Î¿®ÍêÀ¤¬ÍÉ¤é¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¶â¤ÏºÎ·¡ÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í°ÙÅª¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¡µë¤ÎÀ©Ìó¤¬²ÁÃÍ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ë¡ÄêÄÌ²ß¤äÆÃ¤ËÊÆ¥É¥ë¤Ø¤Î¿®Ç§Äã²¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢¹ñºÝÊ¶Áè¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ²È¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÄÌ²ß¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿®ÍÑ¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ²ß²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¤ËÈ÷¤¨¤Æ»ñ»º¤ò¶â¤ØÆ¨Èò¤µ¤»¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤â¶âÊÝÍÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¡ÖÄÌ²ß¤Ø¤Î¥Ø¥Ã¥¸¡×¤È¤·¤Æ¶â¤Î½ÅÍ×À¤¬ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ±û½¸¸¢Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë´ð¤Å¤¯Ë¡ÄêÄÌ²ß¤Î¿®Ç¤¤¬ÍÉ¤é¤°°ìÊý¤Ç¡¢¶â¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÅÂå¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä»ñ»º¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤Î·ã²½¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£ÄÌ²ß¤ä¶âÍ»¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊÑ²½¤·ÆÀ¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ï¡Ö¤É¤Î»þÂå¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¡×¤ØºÆ¤ÓÌÜ¤ò¸þ¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Áí¤¸¤Æ¡¢¶â¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅêµ¡ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤Ë¤¢¤ë¡£ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Â³¤¯¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶â¤Ïº£¸å¤â½ÅÍ×¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£