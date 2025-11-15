¹ñÆ»107¹æÂçÀÐ¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¾ÏÂ²ìÄ®Â¦¹£¸ý¡£2025Ç¯10·î»£±Æ¡Ê²èÁü¡§´ä¼ê¸©¡Ë

¹ñÆ»107¹æ¡ÖÂçÀÐ¥È¥ó¥Í¥ë¡×³«ÄÌ¤Ø

¡¡´ä¼ê¸©¤Ï2025Ç¯11·î12Æü¡¢À¾ÏÂ²ìÄ®¤Ç·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿¹ñÆ»107¹æ¡ÖÂçÀÐ¥È¥ó¥Í¥ë¡×¡ÊÁ´Ä¹Ìó1420m¡Ë¤¬¡¢30Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚËÜÉüµì¡Û¹ñÆ»107¹æ¡ÖÂçÀÐ¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¸«¤ë¡ÊÃÏ¿Þ¡Ë

¡¡¹ñÆ»107¹æ¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÈÆüËÜ³¤Â¦¤Î½©ÅÄ¸©Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤òÅìÀ¾¤Ë·ë¤ÖÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£

¡¡¤³¤Î¤¦¤Á´ä¼ê¸©À¾ÏÂ²ìÄ®¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ³ê¤ê¤âÈ¯À¸¤·¡¢¹ñÆ»¤¬Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ³ê¤ê²Õ½ê¤ò±ª²ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±þµÞÀ¹ÅÚ¤ä¶Ó½©¸Ð¤Ø¤Î²¾¶¶²ÍÀß¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2022Ç¯11·î30Æü¤Ë±ª²óÏ©¤¬³«ÄÌ¤·¡¢Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢ËÜÉüµì¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÀÐ¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·úÀß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2023Ç¯7·î¤Ë·¡ºï¤ò³«»Ï¤·¡¢2Ç¯¸å¤Î2025Ç¯7·î¤Ë´ÓÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÂçÀÐ¥È¥ó¥Í¥ë¤ò´Þ¤á¤¿Éüµì¥ë¡¼¥È¤ÏÁ´Ä¹Ìó1800m¤Ç¤¹¡£ÃÏ³ê¤ê²Õ½ê¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»³Â¦¤Ø¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç°ìµ¤¤ËÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿±ª²óÏ©¤Î²¾¶¶¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë³«ÄÌ¸å¤ÏÄÌ¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤äÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤Îµ¬À©¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£