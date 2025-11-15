¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ë¤µ¤¤²»À¼BGM¤¬Î®¤ì¤ë¡ªBANDAI SPIRITS ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ·ÊÉÊ¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦ ¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡×
BANDAI SPIRITS ¥×¥é¥¤¥º»ö¶ÈÉô¤Î¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦ ¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯6·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ø½ç¼¡ÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î·ÊÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡×¤Î³«È¯¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¡¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡×
ÅêÆþ»þ´ü¡§2026Ç¯6·î¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Ìó28cm
ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¡§¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ·ÊÉÊ¡ÊÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ë
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¥Í¥¿¤ÎÇË²õÎÏ¤ò¡¢¡ÈÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡É¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤òÌÏ¤·¤¿¿Í·Á¤Î¤ª¤Ê¤«¤ò²¡¤¹¤È¡¢¡Ö¥¢¡¼!!¡×¤ÈÂç¤¤Ê²»¤¬ÌÄ¤ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ë¤µ¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ØÄ¥¡õ¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡×¤â³«È¯·èÄê
·ÊÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡ÖCLENA(¥¯¥ì¥Ê)3¡×¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¡¢¡Ö¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡×¤Î³«È¯¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦ËÜ¿Í¤¬¸ØÄ¥¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÁàºî²»¤äBGM¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¥®¥ã¥°¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²»À¼¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ë¤µ¤¤²»À¼BGM¤¬¾ï¤ËÎ®¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¨¥¥¹¥Ý2025¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬ÅÐ¾ì
2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¨¥¥¹¥Ý2025¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ç¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¨¥¥¹¥Ý2025¡¡BANDAI SPIRITS Presents¡¡¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡×·ÊÉÊ¾Ò²ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)11:30¡Á11:55Í½Äê
¾ì½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ ¥Ö¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥²¥¹¥È¡§¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦
¤ª¤Ê¤«¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡Ö¥¢¡¼!!¡×¤È¶«¤Ö¡¢¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿·ÊÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
