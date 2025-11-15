Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Âç¤ÎÎ¤¤¬Ìµ½ý¤Î£·Ï¢¾¡¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¼é¤ë¡Ä£±ÇÔ¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢Æ£¥ÎÀî¤Î£³¿Í¤Ë
¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£·ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ò¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤Ç²¼¤·¡¢Ìµ½ý¤Î£·Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Î¾å¼êÅê¤²¤Ë¶þ¤·¡¢£µÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£¶¾¡ÌÜ¡£¹â°Â¤Ï£³ÇÔÌÜ¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡¢£´ÇÔÌÜ¡£
¡¡¾®·ë¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢£¶ÇÔÌÜ¡£
¡¡Á´¾¡¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤¿¤À°ì¿Í¡¢£±ÇÔ¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¡¢Ê¿Ëë¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢Æ£¥ÎÀî¤Î£³¿Í¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£