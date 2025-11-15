¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÛÃ±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î£²¡¦£²ÇÜ¡¡£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ë°Õ³°¤Ê£±¾¡ÇÏ¤¬Éâ¾å¡¡Á°ÆüºÇ½ª¥ª¥Ã¥º
¢¡Âè£µ£°²ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£±£¶Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡Á°ÆüºÇ½ª¥ª¥Ã¥º¤¬£±£±·î£±£µÆü¡¢£Ê£Ò£Á¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÏºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¡Ê£·¡Ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤Ç£²¡¦£²ÇÜ¡£¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¡á¥¤¥¿¥ê¥¢½Ð¿È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹µòÅÀ¡á¤¬µ³¾è¤¹¤ë¡¢ºù²Ö¾Þ£³Ãå¤Î¡Ê£±£¶¡Ë¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦À¾Â¼¿¿¹¬±¹¼Ë¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬£±¾¡ÇÏ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£¶¡¦£¶ÇÜ¤ÇÂ³¤¯¡£²Æ¤Î»¥ËÚ¤Ç¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡¢»¥ËÚµÇ°¤ÈÏ¢Â³£²Ãå¤À¤Ã¤¿¡Ê£±£³¡Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾åÂ¼ÍÎ¹Ô±¹¼Ë¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬£¸¡¦£¶ÇÜ¤Ç£³ÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¡¢½©²Ú¾Þ£²Ãå¤Î¡Ê£¶¡Ë¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬£¹¡¦£´ÇÜ¤Þ¤Ç¤¬Ã±¾¡£±·åÂæ¡££µÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£²¡Ë¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ç£±£³¡¦£³ÇÜ¡£
¡¡ÇÏÏ¢¤Ï¾å°Ì¿Íµ¤£µÄÌ¤ê¤ò¥ì¥¬¥ì¥¤¥éÍí¤ß¤¬ÆÈÀê¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤Î¡Ê£·¡Ë¡Ê£±£³¡Ë¤Ç£¸¡¦£·ÇÜ¡£°Ê²¼¤Ï¡Ê£·¡Ë¡Ê£±£¶¡Ë¤¬£¹¡¦£°ÇÜ¡¢Ã±¾¡¤Ç¤Ï£¶ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ê£±¡Ë¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀéÅÄµ±É§±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤È¤Î¡Ê£±¡Ë¡Ê£·¡Ë¤¬£±£²¡¦£µÇÜ¤ÇÂ³¤¯¡£
¡¡£³Ï¢Ã±¤â¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬£±Ãå¸ÇÄê¤Ç¿Íµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£·¡Ë¡Ê£±£³¡Ë¡Ê£±£¶¡Ë¤¬£¶£´¡¦£³ÇÜ¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¡££²ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£·¡Ë¡Ê£±£¶¡Ë¡Ê£±£³¡Ë¤Ç£¶£·¡¦£¶ÇÜ¡££³ÈÖ¿Íµ¤°Ê¹ß¤Ï£±£°ÄÌ¤ê¤¬¡Ê£·¡Ë£±Ãå¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¡Ê£·¡Ë¤¬£³Ãå¤ò³°¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏºÇÄã¤Ç¤â£³£µ£·¡¦£¶ÇÜ¤ÏÉÕ¤¯¡£¤É¤ÎÇÏ·ô¤Ç¤â¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬¼´¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£