¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£·ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡£²¾ì½êÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢Ìµ½ý¤Î£·Ï¢¾¡¤È¤·Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é²¿ÅÙ¤â²¼¤Ë¤â¤°¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬µö¤µ¤º¡£Áê¼ê¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¹¶¤á¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÎäÀÅ¤Ë»Ä¤·¤Æ¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¡£²áµî£µÀïÁ´¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê¶Àî¡Ë¤Ë±¦Á°¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¤Î¶¯Îõ¤Ê¤ª¤Ã¤Ä¤±¤È¡¢±¦¤ÇÊú¤¨¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÊ¿¸Í³¤¤¬Ãè¤ËÉâ¤¯¤Û¤É¤ÎÇÏÎÏ¤Ç²¡¤·ÅÝ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤µ¤ß¤Ä¤±¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÆü°ìÈÖ½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£