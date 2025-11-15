¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢¿äÄêÁí³Û1²¯±ßÄ¶¡È¶ØÃÇ¤Î¥·¥ã¥Í¥ëÉô²°¡É¸ø³«¢ªÄ¹ÃË¤Î²Ç¤â¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤ä¤Ð¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥â¥â¥³¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù#11¤Ë½Ð±é¡£¶ØÃÇ¤Î¥·¥ã¥Í¥ëÉô²°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û·×1000ÅÀ¡ª¥¢¥¤¥Æ¥à¤º¤é¤ê¡Ä¥â¥â¥³¤Î¡Ö¶ØÃÇ¤Î¥·¥ã¥Í¥ëÉô²°¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÎò42Ç¯¤ÎÂç¸æ½ê·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥â¥â¥³¤¬61ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡È¸È¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¤¿¡£²Ç¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬¥È¥¤¥ì¹Ô¤Ã¤¿¤é²Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÖÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤ËËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¥â¥â¥³¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¼«¼çÅª¤Ë·×²è¡£¤½¤³¤ÇÄ¹ÃË¤Î²Ç¡¦·ÃÍø²Ö¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµï¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥â¥â¥³¤Ï¡¢Âçºå¤Î¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¡È¶ØÃÇ¤Î¥·¥ã¥Í¥ëÉô²°¡É¤Ø²Ç¤ò½é¾·ÂÔ¡£¼«¿È¤ÎÈäÏª±ã¤Ç¤Ï7²ó¤Î¤ª¿§Ä¾¤·¡¢1000Ëü±ß¤Î¥·¥ã¥Í¥ë¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤Ê¤É¡¢À¹Âç¤Ë¼°¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¥â¥â¥³¤Ï¡Ö²Ç¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö40Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ½¸¤á¤¿¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂß¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥·¥ã¥Í¥ëÉô²°¤ò¸ø³«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Þ¤Ç·×1000ÅÀ¡¢¿äÄêÁí³Û1²¯±ßÄ¶¤Î¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢·ÃÍø²Ö¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¡Ö¤ä¤Ð¡ª¡×¤ÈÀä¶ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤´¡ª¡×¡ÖÁ´Éô¥·¥ã¥Í¥ë!?¡×¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î¸ÈÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â²Ç¤Ç¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÊÁ¤¬°¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤ò¸È¤µ¤ó¤¬²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÈÂ©»Ò¤Î¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃçÎÉ¤¯¡¢µ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥â¥â¥³¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
