Æ£¤¢¤ä»Ò½Ð±é¡ªÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTHE HARMONY 60th¡×
Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTHE HARMONY 60th¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î26Æü(¿å)¡¦27Æü(ÌÚ)¤Î2Æü´Ö¡¢¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
Î¾¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬À¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü´Ú¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
27Æü(ÌÚ)¤Ë¤ÏKARA¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡ª
Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTHE HARMONY 60th¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î26Æü(¿å)¡¦27Æü(ÌÚ)
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå 5F¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë(ÂçºåÉÜ)
¥Á¥±¥Ã¥È¡§³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
ËüÇî¤ÎÍ¾±¤Îä¤á¤ä¤é¤ÌÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Æü´ÚÎ¾¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬¸å±ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï12·î¤ËBS¥Õ¥¸¤ÈTV Chosun¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆü´ÚÎ¾¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æü´Ú¿´¤Î²Î ½©º×¡Ê11·î26Æü¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î26Æü(¿å) ³«¾ì17:45¡¿³«±é18:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
½éÆü¤È¤Ê¤ë11·î26Æü(¿å)¤Ï¡¢»þÂå¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¡È¥È¥í¥Ã¥È¡É¤ÈÆüËÜ¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡¦±é²Î¤Ë¤è¤ë²»³Úº×¡ÖÆü´Ú¿´¤Î²Î ½©º×¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤«¤é¤Ï¥È¥í¥Ã¥È³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥½¥ë¡¦¥¦¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¥È¥í¥Ã¥È¤Î¿ÀÆ¸¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ó¥ó¡¢¡Ö¥ß¥¹¥È¥í¥Ã¥È3¡×¤ÇÎòÂåºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥¸¥å¤¬ÍèÆü¤·²Î¾§¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ ¾¾ºê¤·¤²¤ë¡¢±é²Î³¦¤Î²ÎÉ± Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡¦²Î¿´¤ê¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥í¥Ã¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿4¿ÍÁÈ sis/T(¥·¥¹)¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
KARA Special Live Welcome Act chay¡Ê11·î27Æü¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ) ³«¾ì17:45¡¿³«±é18:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§12,500±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Æþ¾ìÇ¯ÎðÀ©¸Â¡§3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï11·î27Æü(ÌÚ)¡ª
K-POP¤òÂåÉ½¤·ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿KARA¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¡¢¡ÖKARASIA¡§MAGICAL WORLD¡×¤ÈÂê¤·¤¿JAPAN TOUR¤ò³«ºÅ¤·ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿KARA¤¬¡¢Æü´Ú¤ÎÍ§¹¥¤ò½Ë¤¤¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò´Þ¤á¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØJUMP¡Ù¤Ê¤É¤òµ×¡¹¤ËÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ù
¤³¤ÎKARA¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏÈ¯´ø¤¹¤ëchay¤¬J-POPÂåÉ½¤È¤·¤ÆWelcome Act¤Ç¶¥±é¤·¤Þ¤¹¡£
Æü´Ú¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤È¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¹ë²Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¶Á¤¤¢¤¦¡È²»³Ú¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTHE HARMONY 60th¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Æ£¤¢¤ä»Ò½Ð±é¡ªÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTHE HARMONY 60th¡× appeared first on Dtimes.