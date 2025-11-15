&TEAM¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì²ñ¸«ÅöÆü¤Î¡ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¸ø³«¡ÖÌë¤´¤Ï¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö±¿Æ°Éô¤¹¤®¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÈÅöÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO¤â¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯ÅÐ¾ì¡ª9¿Í¤ÎÅöÆü¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ñ¸«ÅöÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Þ¤È¤á²èÁü¤òÅê¹Æ¡£&TEAM¤ÏEJ¤¬¡Ö¤¹¤¾Æ¤ÊÛÅö¡×¡¢FUMA¤¬¡Ö¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×¡¢K¤¬¡ÖÌÀÂÀ»Ò¥Ñ¥¹¥¿¡×¡¢NICHOLAS¤¬¡Ö¤ª¿å¡×¡¢YUMA¤¬¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¡¢HARUA¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡¢TAKI¤¬¡Ö¤¦¤Ê¤®Ð§¡×¡¢MAKI¤¬¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢JO¤Ï¸Ä¿Í¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö&TEAM¤À¤±Ìë¤´¤Ï¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö&TEAM¤À¤±±¿Æ°Éô¤¹¤®¡×¡Ö&TEAM¤Î¤¤¤«¤Ä¤µ¡×¡Ö¥Ë¥³¥é¥¹¤¯¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÊüÁ÷100¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë76²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î31Æü¤Î¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤ÇNHKÁí¹ç¡¦BSP4K¡¦BS8K¡¦¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏÇòÁÈ¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ41¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO¤â¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯ÅÐ¾ì¡ª9¿Í¤ÎÅöÆü¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ñ¸«ÅöÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Þ¤È¤á²èÁü¤òÅê¹Æ¡£&TEAM¤ÏEJ¤¬¡Ö¤¹¤¾Æ¤ÊÛÅö¡×¡¢FUMA¤¬¡Ö¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×¡¢K¤¬¡ÖÌÀÂÀ»Ò¥Ñ¥¹¥¿¡×¡¢NICHOLAS¤¬¡Ö¤ª¿å¡×¡¢YUMA¤¬¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¡¢HARUA¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡¢TAKI¤¬¡Ö¤¦¤Ê¤®Ð§¡×¡¢MAKI¤¬¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢JO¤Ï¸Ä¿Í¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡NHKÊüÁ÷100¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë76²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î31Æü¤Î¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤ÇNHKÁí¹ç¡¦BSP4K¡¦BS8K¡¦¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏÇòÁÈ¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ41¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£