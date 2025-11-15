¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙÉ¬»à¤ÎÉ½¾ð¤Î¥Ç¥¯¡ªºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡»³²¼Âçµ±¤é¥¥ã¥¹¥È3¿Í½Ð±é¤Î±þ±çÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å5¡§30¡Ë¤Î22ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¡ÊÄÌ»»167ÏÃ¡Ë¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×¡È¥Ç¥¯¡É¤¿¤Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¡¢Ëâ²¦¤¿¤ëÅ¨¡Ò¥ô¥£¥é¥ó¡Ó¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¸å¤Î·èÀï¤ËÄ©¤à¥Ç¥¯¤¿¤Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò°ì½ï¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¡¢»³²¼Âçµ±¤éÀ¼Í¥3¿Í
¡¡ Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡á»ÖÂ¼Å¾¸Ì¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤Ó°Õ¼±¤¬¸²ºß²½¤·¡¢¤½¤ÎÂÎ¤ò´°Á´¤Ë¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿Ëâ²¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ç¥¯¤ÏÀäÂÎÀäÌ¿¤Ë¡£¤½¤³¤ËÍº±Ñ¹â¹»1Ç¯AÁÈ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÃ´Ç¤¤Î¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦Áêß·¾ÃÂÀ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥Ç¥¯¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¡£¤½¤·¤Æ¼¡²ó22ÆüÊüÁ÷²ó¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢É¬»à¤ÎÉ½¾ð¤Ç¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥¯¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè8ÏÃÊüÁ÷ÅöÆü¤Î22Æü¤Ë¡¢¸½ºßËè½µ¶âÍË¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö²»Àô¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤ÎWEB¥é¥¸¥ª¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò±ÇÁü¤ÇÆÏ¤±¤ëYouTubeÆÃÊÌÈÇ¤¬À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³²¼Âçµ±¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×Ìò¡Ë¡¢²¬ËÜ¿®É§¡ÊÇú¹ë¾¡¸ÊÌò¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯Ìò¤ÎµÈÌîÍµ¹Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤Î·èÀï¤ËÄ©¤à¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¤Î·ãÇ®¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÈÌî¤¬±é¤¸¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¤Ï·àÃæ¤Ç¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÈÍº±Ñ¹â¹»¶µ»Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØPresent MIC¤Î¤×¤Á¤ã¤Ø¤ó¤¶¥ì¥Ç¥£¥ª¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤È¡Ø¤×¤Á¤ã¤Ø¤ó¤¶¥ì¥Ç¥£¥ª¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âè1Éô¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î¸á¸å5»þ¡Á¸á¸å5»þ30Ê¬¡¢Âè2Éô¤È¤·¤Æ¸á¸å6»þ¤«¤éYouTube TOHO animation¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè8ÏÃÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö#´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£X¡¢TikTok¡¢Instagram¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö #´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ× ¡×ÉÕ¤¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÅöÆüÀ¸ÇÛ¿®¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÆÃÊÌÈÇ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£·àÃæ¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥¯¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£
