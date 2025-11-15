¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¥é¥¤¥ÖMV¤ò¸ø³«¡¡¶ä²Ï¤òÎ¹¤¹¤ë¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë
¡¡Á´¹ñ13¥ö½ê¡¢26¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ®µ¤¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡¢Blu-ray¡õDVD¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¡Ê11·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¡¢¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÄ¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù¤ÎÌÏÍÍ
¡¡Æ±±ÇÁü¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¹Âç¤Ê±§Ãè¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿±é½Ð¤È¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¶ä²Ï·Ï¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹âÍÈ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì´¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë²Î»ì¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢¥°¥é¥à¥í¥Ã¥¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ËËþ¤Á¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬·É°¦¤¹¤ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤äT¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È²»³Ú¤Î´î¤Ó¡É¤ò½ã¿è¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ÎÀÐÀî¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û¸ø±é¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Î±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Blu-ray¡õDVD¤ÎÈ¯Çä¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÄ¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù¤ÎÌÏÍÍ
¡¡Æ±±ÇÁü¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¹Âç¤Ê±§Ãè¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿±é½Ð¤È¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¶ä²Ï·Ï¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹âÍÈ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ÎÀÐÀî¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û¸ø±é¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Î±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Blu-ray¡õDVD¤ÎÈ¯Çä¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£