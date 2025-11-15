¡ÚONE¡ÛÌîÛµÀµÌÀ¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µéÀ¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀÀ¤¦¡ª¡Ö¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE¡¡Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬16Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖONE173¡×¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÁ°Æü¸ø³«·×ÎÌ¤¬¡¢15Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦ºÂÅý°ì¤òÁÀ¤¦»ÃÄê²¦¼Ô¤ÎÌîÛµÀµÌÀ¡Êteam¡¡VASILEUS¡Ë¤ÈÀµµ¬²¦¼Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ï·×ÎÌ¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿·×ÎÌ¤È¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È¡£ÌîÛµ¤Ï154¥Ý¥ó¥É¡Ê69.85¥¥í¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤Ï154.2¥Ý¥ó¥É¡Ê69.94¥¥í¡Ë¤ÇÎ¾¼Ô¤Ë1È¯¤Ç·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¤«¤é¤Î¸ø³«·×ÎÌ¡õ¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÌîÛµ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤ÈÃç´Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌÀÆü¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤¹¡×¤È²¦ºÂÅý°ì¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤â¡ÖÌÀÆü¤ÏÌîÛµ¤òKO¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¤ÈKOÀë¸À¤·¤¿¡£