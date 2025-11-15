TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤¬¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡×¤Î´´Éô¤È¶¨µÄ¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤Ï¥Ï¥Þ¥¹Â¦ÂåÉ½ÃÄ¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥Ï¥¤¥ä»á¤ÈÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤ÏÌ¤Äê¤Ç·×²è¤ÎÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ò¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤È¥Ï¥¤¥ä»á¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤ÎºÝ¤Ë¤â²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¸å¤â¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤Î¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ç¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ä¥¬¥¶¤Î¼£°Â°Ý»ý¤òÃ´¤¦¹ñºÝÉôÂâ¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤Ç»öÂÖ¤ÎÂÇ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£