¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ö¤³¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×ÉáÃÊ¸«¤»¤Ê¤¤55ºÐÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î¥í¥±¤Ë´¶¿´
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢¡Ö·Ý¿Í¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥¥ê¥³¤ó¤À!!¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥óËÙÆâ·ò¡Ê55¡Ë¤Î¿¿·õ¤Ê¥í¥±»Ñ¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£
ËÙÆâ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ø¥í¥±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ËÙÆâ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê¿ÏÂµÖÎÍ¸ø±à¡£µ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢¸ø±àÆâ¤ÎÍ·¶ñ¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥®¥ã¥°¤òÏ¢È¯¤·¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ø¤Î¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ËÙÆâ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÄÍ§²ñ¤ÎÂâ°÷¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÊ¹¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¿¿·õ¤ÊËÙÆâ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£VTR¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¿´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£