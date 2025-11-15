¶×ºù¤¬¶ì¤·¤¤£µÇÔÌÜ¡¡¼ã¸µ½Õ¤ËµÕÅ¾Éé¤±
¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£·ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ë¾å¼êÅê¤²¤Ë¶þ¤·¡¢£µÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî£±£²¾¡£¶ÇÔ¤ÈÊ¬¤¬¤¤¤¤Áê¼ê¤Ë¡¢±¦»Í¤Ä¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇµÕÅ¾¤Î¾å¼êÅê¤²¤ò¿©¤é¤¤¡¢¼ê¤òÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤ÅÚÉ¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¾ì½êÄË¤á¤¿±¦É¨¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Á°Æü¤ÎÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡ËÀï¤Ç¤â¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢º¸¤«¤é¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡ÊÆâÍÆ¤¬¡ËÎÉ¤¯¤Æ¤â°¤¯¤Æ¤â¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ì½ï¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¹õÀ±¡£¾¡¤Á±Û¤·¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£