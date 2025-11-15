Ë¾ºÎ¶¤¬£µ¾¡ÌÜ¡¡Á°Æü¤ÎÇÔÀï¤ò°ú¤¤º¤é¤º¶ÌÏÉ¤Ë¾¡Íø¡¡¤ª¸ß¤¤µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¸«¤Î¾ìÌÌ¤â
¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£·ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢£µ¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÁê¼ê¤Î¶¯Îõ¤ÊÆÍ¤²¡¤·¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë±¦¤òº¹¤·¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£²áµî£±£±¾¡£³ÇÔ¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Î°ì½Ö¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿Á°Æü¤ÎÇÔÀï¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢¾º¿Ê£µ¾ì½êÌÜ¤Ç¤Î²£¹Ë½é£Ö¤¬¤µ¤é¤Ë±ó¤Î¤¯¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÇòÀ±¡£°ìÇ¯Ç¼¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Î»òÇÕÁè¤¤¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£