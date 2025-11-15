ÀÐ°æ°ÉÆà¡¡±Ç²è¡ÖÉö¡×»î¼Ì²ñ¤ÇÃåÍÑ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥«¥ï¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐ°æ°ÉÆà¡Ê27¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¡ØÉö¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡×¤È½ñ¤¤À¤·¤¿ÀÐ°æ¡£19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÉö¡×¤Î»î¼Ì²ñ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡£²»³Ú¤â¡¢¿Í¤â¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤â¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤äÑ³¤µ¤µ¤¨¤â¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤³¤ÎÅß¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤é¤¹ºîÉÊ¡×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö°ÉÆà¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤¤ì¤¤¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¥¥ì¥«¥ï¤Ê°ÉÆà¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£