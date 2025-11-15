¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬£³Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¡ÄÆ£»ÞÅì¤È¤Î±äÄ¹£°¡Ý£°¤ÎËö£Ð£ËÀï¡Ä£Ç£ËµÈÅÄÁÔÇÏ¤¬»ß¤á¤ÆÁ´¹ñ¤Ø
¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢ÀÅ²¬¸©Âç²ñ¢¦·è¾¡¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û£°¡½£°¡Ê£Ð£Ë£µ¡½£´¡ËÆ£»ÞÅì¡Ê£±£µÆü¡¢£É£Á£É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬Æ£»ÞÅì¤ò²¼¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¹»¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é·è¤áÀÚ¤ì¤º¡¢±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¾¡Éé¤Ï£°¡½£°¤Ç£Ð£ËÀï¤Ø¡£Àè¹¶¤Î³«À¿´Û¤Ï£²¿ÍÌÜ¤¬³°¤·¤¿¤¬¡¢£Ç£ËµÈÅÄÁÔÇÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Æ£»ÞÅì¤Î£²¿ÍÌÜ¤ò»ß¤á¤Æ¥¿¥¤¤Ë¡£¤½¤·¤ÆµÈÅÄ¤¬£¶¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥¯¤â»ß¤á¤Æ¡¢£µ¡½£´¤ÇÁ´¹ñÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£