¾®Ã®»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Ç¤Ï±¡Æâ¤ò»ÔÌ±¤Ë³«Êü¤·¤Æ¡ÖÉÂ±¡¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±£µÆü¡Ë

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»ÔÌ±¤Ë¹­¤¯ÉÂ±¡¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È11Ç¯¤Þ¤¨¤«¤é¤Û¤ÜËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ç¤Ï°ß¥«¥á¥é¤ä¼ê½Ñ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É°å»Õ¤¬¼ê½Ñ¤ä¸¡ºº¤Ç»È¤¦´ï¶ñ¤ò»ÔÌ±¤¬Ä¾ÀÜÁàºî¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥³ー¥Êー¤ä¡¢µßµÞ¼Ö¤ÎÆâÉô¤¬¸«³Ø¤Ç¤­¤¿¤ê¤Ê¤ÉÉÂ±¡¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ¡¹¤ÊºÅ¤·¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÏ¸µ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÄÌ±¡¤¹¤ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÉÂ±¡¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£