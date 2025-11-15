¡Ú¥¢¥ó¥É¥í¥á¥ÀS¡Û¥¦¥¨¥¹¥È¥Ê¥¦¤¬¥ª¡¼¥×¥ó½é¾¡Íø
¡¡11·î15Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10R¡¦¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊL¡¦3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢ÃÄÌîÂçÀ®µ³¾è¤Î5ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥Ê¥¦¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦º´¡¹ÌÚ¾½»°¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦µÜÅ°¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Þ¥¤¥Í¥ë¥±¥ì¥ê¥¦¥¹¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:58.9¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Çºä°æÎÜÀ±µ³¾è¡¢¥ê¥Ó¥¢¥ó¥°¥é¥¹¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤Ï¡¢6ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¿·ÇÏ/µþÅÔ6R¡ÛÃÇÁ³¿Íµ¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥â¥³¤¬²÷¾¡¡ÄËÌÂ¼Í§¤Ï¿·ÇÏÏ¢¾¡¥¥º¥Ê»º¶ð
¡¡ÃÄÌîÂçÀ®µ³¾è¤Î5ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥Ê¥¦¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥é¥¹½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¡£³°ÌÜ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¡¢Ä¾Àþ¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È±¿¤ó¤À¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÂç³°¤«¤é°ìÁ®¡£Àª¤¤¤è¤¯ËöµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¥Ê¥¦¡¡10Àï3¾¡
¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦º´¡¹ÌÚ¾½»°¡Ë
Éã¡§¥¥º¥Ê
Êì¡§¥Õ¥¡¥ô¥©¡¼¥é
ÊìÉã¡§Frankel
ÇÏ¼ç¡§»ûÅÄ¼÷ÃË
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¹¥Ò¥ë¥º