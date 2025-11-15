¡Ú¿·ÇÏ/µþÅÔ6R¡ÛÃÇÁ³¿Íµ¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥â¥³¤¬²÷¾¡¡ÄËÌÂ¼Í§¤Ï¿·ÇÏÏ¢¾¡
¡¡11·î15Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿6R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¥À1200m¡Ë¤Ï¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥â¥³¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦Æ£¸¶±Ñ¾¼¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¢¡¼¥Ç¥£¥¢¥¤¥ê¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦½ïÊýÅØ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¨¥³¥í¥ì¥Ð¥ó¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:12.3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¹â¿ùÍùóÊµ³¾è¡¢¥ß¥é¥ô¥§¥ê¥¿¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦µÈÂ¼·½»Ê¡Ë¤Ï¡¢11ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚµþÅÔ3R¡Û³°¹ñ»º¥Ö¡¼¥à¥Ð¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤¬£³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹²÷¾¡Ã±¾¡1.7ÇÜ¤Î»Ù»ý
¡¡ËÌÂ¼Í§°ìµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢³°¹ñ»ºÇÏ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥â¥³¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¤Ï¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤â¤è¤¯¡¢¤ä¤ä¤«¤«¤êµ¤Ì£¤Î3ÈÖ¼ê¡£³°ÌÜ¤«¤é¤¸¤ï¤Ã¤È²¡¤·¾å¤²¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â¼ê±þ¤¨ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë³Ú¡¹È´¤±½Ð¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£³ÇÏ¿Èº¹¤È¤³¤³¤Ç¤ÏÎÏ¤¬1Ëç¾å¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤Ï5R¤Ë¼¡¤¤¤Ç¿·ÇÏÀï¤òÏ¢¾¡¡£
¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥â¥³¡¡1Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦Æ£¸¶±Ñ¾¼¡Ë
Éã¡§Charlatan
Êì¡§Tiger Ride
ÊìÉã¡§Candy Ride
ÇÏ¼ç¡§»°ÅèËÒ¾ì
À¸»º¼Ô¡§Dixiana Farms LLC