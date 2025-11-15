¡ÚµþÅÔ3R¡Û³°¹ñ»º¥Ö¡¼¥à¥Ð¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤¬£³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹²÷¾¡
¡¡11·î15Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢À¾Â¼½ßÌéµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ö¡¼¥à¥Ð¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥±¥ô¥£¥ó¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Ê¿ÅÄ½¤¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ê¥¦¥ª¥¢¥Í¥ô¥¡¡¼¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦»ûÅçÎÉ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:53.6¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇC.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¡¢¥¸¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¥£¥¢¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Æ£Ìî·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢6ÃåÇÔÂà¡£
¡¡À¾Â¼½ßÌéµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ö¡¼¥à¥Ð¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤¬´ò¤·¤¤½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ßÄ¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤Ï°ì½ÖÀèÆ¬¤ò¾ù¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤³¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¤¾¡Ééº¬À¤ÇÆó¤ÎµÓ¤òÈ¯´ø¡£¥é¥¹¥È¤Ï¸åÂ³¤ò£³ÇÏ¿ÈÈ¾ÆÍ¤Êü¤¹´°¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ö¡¼¥à¥Ð¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¡¡3Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë
Éã¡§Into Mischief
Êì¡§Point of Honor
ÊìÉã¡§Curlin
ÇÏ¼ç¡§Æ£ÅÄ¿¸
À¸»º¼Ô¡§Alpha Delta Stables, LLC