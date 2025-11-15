¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©1ÈÖ±¦¤Î³¨Ê¸»ú¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¹©¾ì¡×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©

¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©

°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£

¡Ö😢👨‍🎨📖❤️🏭¡×¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2013Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Öµã¤¯¤Ê¡¢¤Ï¤é¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡Öµã¤¯¤Ê¡¢¤Ï¤é¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢2013Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£

¤«¤Þ¤Ü¤³¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯½÷À­¡¦±ÛÁ°¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡È¤Ï¤é¤Á¤ã¤ó¡É¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢±ÛÁ°¤µ¤ó¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¥é¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô