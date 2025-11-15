¡ÚÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¸õÊä¡ÛÅìÆüËÜÂåÉ½¡§ËÅÄàè°É¡ãÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ïº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿15¿Í¤ò1¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£Âè3²ó¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂåÉ½¡§ËÅÄàè°É¡Ê¤È¤è¤À¡¦¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌ¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É
½Ð¿È¡§»°½Å¸©
³ØÇ¯¡§1Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î16Æü
MBTI¡§ÏÀÍý³Ø¼Ô
¼ñÌ£¡§¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¦¥²¡¼¥à¡¦ÃãÆ»
ÆÃµ»¡§¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¡¦¥²¡¼¥à¡¦¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥ª¥ê¡¼¥Ö
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Í¦ÌÔÀº¿Ê
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈYouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Çµ±¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊDC¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
½¸ÃæÎÏ¡¦ÅØÎÏ²È¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Îguca owl¤µ¤ó
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥¯¥Á¥ã¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤óµï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÅÓÃæ¤ÏÄü¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éº£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ²æËý¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤â·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Äü¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦²è²È¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤ÏÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç4Ê¸»ú½Ï¸ì¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÍ¦ÌÔÀº¿Ê¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤ËÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç4Ê¸»ú½Ï¸ì¤È¤«¡¢¤³¤È¤ï¤¶¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤Ç¤¹¡£
º£¸å¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï½µËö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢11·î29Æü¡¦30Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Î·»Äï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜºß½»¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½¡£Æ±À¤Âå¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëSNS¤ä¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿³ºº¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡É»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æ¸¶ÂÙÃÎ¤Ï¡ÖTGC teen¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
º£¸å¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï½µËö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢11·î29Æü¡¦30Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢¡ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤È¤Ï
¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Î·»Äï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜºß½»¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½¡£Æ±À¤Âå¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëSNS¤ä¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿³ºº¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡É»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æ¸¶ÂÙÃÎ¤Ï¡ÖTGC teen¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û