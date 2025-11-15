¥È¥è¥¿¤¬¡Ö¥«¥à¥ê¡×ÆüËÜÅ¸¼¨¡ª Á´Ä¹5mµé¥»¥À¥ó¤ËÇ®»ëÀþ!? ¿Íµ¤3ÎóSUV¤äÁ´Ä¹6m¥À¥ó¥É¥é¤â¡ª ¡ÖÆüËÜÌ¤Æ³Æþ¡×¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤Ï
¡ÖÆüËÜÌ¤Æ³Æþ¡×¥È¥è¥¿¼Ö¤¬SÂÑ¤Ë¡ª Á´Ä¹6mµé¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ»ÅÍÍ3Âæ¤òÆÃÊÌÅ¸¼¨
¡¡11·î15Æü¡¦16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖENEOS ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º 2025 Empoweed by BRIDGESTONE Âè7Àï SÂÑFINALÂç´¶¼Õº×¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡ÆüÊÆ¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë3¥â¥Ç¥ë¤¬ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ö¥¿¥ó¥É¥é¡×¡¢3ÎóSUV¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥«¥à¥ê¡×¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¸½ºßÆüËÜ¤Ç¤ÏÀµµ¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¡£¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö²ñµÄ½ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆüÊÆ¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¤Î¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥è¥¿¤Î»×¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤âÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¡£
¡ü°µ´¬¡ª Á´Ä¹6mµé¤Î¡Ö¥¿¥ó¥É¥é¡×
¡¡¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¿¥ó¥É¥é¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹Ìó6¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´ÉýÌó2¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾®·¿¥Ð¥¹¡Ö¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤³¤½¤¬¡Ö¥¶¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢²ÙÂæ¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òËþºÜ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ÙÊª±¿ÈÂ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤3ÎóSUV¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëSUV¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤3Îó¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç¤¤µ¤ÎSUV¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Î¡ÖÆü¾ï¤ÎÂ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð»Ò¶¡¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÁ÷·Þ¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎSUVÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¢¥á¥ê¥«¤Çº£¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥«¥à¥ê¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¹©¾ìÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥»¥À¥ó¡Ö¥«¥à¥ê¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥à¥ê¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¹ñÆâÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥»¥À¥ó»Ô¾ì¤¬½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ïº£¤Ê¤ªÇ¯´Ö30ËüÂæÁ°¸å¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¤ÎÂ¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤ÁªÂò¡×¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë3Âæ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤é¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ò³°¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤ä¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¼Ö¤ò¸«¤¿²¿¿Í¤«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥É¥é¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤À¤ÈÃó¼Ö¾ì¤ä¡¢¶¹¤¤Æ»¤Ç¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ç¶ìÀï¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ä¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥à¥ê¤ò»Ï¤á¤ÆÀ¸¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ê¤éÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£