Ê¡²¬½Ð¿È¤Î°å»Õ¡¦ÃæÂ¼Å¯¤µ¤ó¤¬¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç½Æ¤Ç·â¤¿¤ì»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤«¤é6Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿NGOÃÄÂÎ¡Ö¥Ú¥·¥ã¥ïー¥ë²ñ¡×¤¬15Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç³èÆ°Êó¹ð²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤Ç15Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ú¥·¥ã¥ïー¥ë²ñ¡×¤ÎÊó¹ð²ñ¤Ë¤ÏÌó400¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÊ¡²¬½Ð¿È¤Î°å»Õ¡¦ÃæÂ¼Å¯¤µ¤ó¤¬ÉðÁõ½¸ÃÄ¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¤Ç6Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ú¥·¥ã¥ïー¥ë²ñ¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·8·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¸å¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç»Ù±ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¥Ú¥·¥ã¥ïー¥ë²ñ¡¦Æ£ÅÄÀéÂå»Ò¤µ¤ó
¡ÖÃæÂ¼ÀèÀ¸¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¡Á´¤Æ°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¡¸½ÃÏ¤ÈÁ´¤¯°ìÃ×¤·¤Æ¡¡º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×

¸½ÃÏ¤Ç¤Ï11·î¤«¤é¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Î¿ÇÎÅ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥·¥ã¥ïー¥ë²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£