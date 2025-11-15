²»³Ú¡¦¼«Á³¡¦Ê¸²½Í»¹ç¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¡¡¶ÌÌî»Ô¤Ç½é³«ºÅ¡¡²¬»³
Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÌî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖSetouchi Contemporary 2025¡×¤¬¶ÌÌî»Ô¤Î±§Ìî¹Á¼þÊÕ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³»Ô¤Î¥¤¥·¥«¥ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤¬¶ÌÌî»Ô¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢15Æü¤È16Æü¤Î£²Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù£²Ëü5000¿Í¤Î½¸µÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÆü¤Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬³«¤«¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î10ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀÐÀî¹¯À²²ñÄ¹¤Ï¡ÖÃæ»Í¹ñ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Õー¥É¡¦²»³Ú¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ³°¤Î¥°¥ë¥á¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É70¤Î¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï16Æü¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£