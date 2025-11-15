¡Ö´¶¼Õ¶»¤Ë¤¿¤¹¤·Ò¤°¡×16Æü¤Ë¹æË¤¤Î»³·Á¸©½÷»Ò±ØÅÁ¡¡³«²ñ¼°¤ÇÁª¼ê¤é¤¬·òÆ®¤òÀÀ¤¦
16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥¶¥ï¥«¥Ã¥×»³·Á¸©½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡×¤Î³«²ñ¼°¤¬15Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤é¤¬¥ìー¥¹¤Î·òÆ®¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¸©Æâ11¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤È´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¼çºÅ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤ÆÂç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë»³·ÁÊüÁ÷¤ÎÎëÌÚ·¼Í´¾ïÌ³¼èÄùÌò¤¬¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤³¤È¤·¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç21Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Å·Æ¸¡¦ÅìÂ¼»³¥Áー¥à¤Î¹©Æ£¥ì¥¤¥éÁª¼ê¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Æ¸¡¦ÅìÂ¼»³¥Áー¥à¡¡¹©Æ£¥ì¥¤¥éÁª¼ê¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤¡¢º£Âç²ñ¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¿¤¹¤¤ò·Ò¤°¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ìー¥¹¤Ï16Æü¸áÁ°11»þ5Ê¬¤Ë¾å»³»Ô¤ÎËÜ¾±ÃÏ¶è¸øÌ±´ÛÁ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥´ー¥ë¤È¤Ê¤ë»³·Á»Ô¤Î»³·Á¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ïーÁ°¤Þ¤Ç¤Î5¶è´Ö¡¢20.5¥¥í¤Ç¤¿¤¹¤¤ò·Ò¤®¤Þ¤¹¡£