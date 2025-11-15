»³·ÁÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥¶¥ï¥«¥Ã¥×»³·Á¸©½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡×¤Î³«²ñ¼°¤¬15Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤é¤¬¥ìー¥¹¤Î·òÆ®¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¸©Æâ11¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤È´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¼çºÅ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤ÆÂç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë»³·ÁÊüÁ÷¤ÎÎëÌÚ·¼Í´¾ïÌ³¼èÄùÌò¤¬¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤³¤È¤·¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Â³¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¥«¥éー¤Î¤¿¤¹¤­¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÆÆÄ¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç21Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Å·Æ¸¡¦ÅìÂ¼»³¥Áー¥à¤Î¹©Æ£¥ì¥¤¥éÁª¼ê¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Å·Æ¸¡¦ÅìÂ¼»³¥Áー¥à¡¡¹©Æ£¥ì¥¤¥éÁª¼ê¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤­¤¿Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤­¡¢º£Âç²ñ¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¿¤¹¤­¤ò·Ò¤°¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×

¥ìー¥¹¤Ï16Æü¸áÁ°11»þ5Ê¬¤Ë¾å»³»Ô¤ÎËÜ¾±ÃÏ¶è¸øÌ±´ÛÁ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥´ー¥ë¤È¤Ê¤ë»³·Á»Ô¤Î»³·Á¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ïーÁ°¤Þ¤Ç¤Î5¶è´Ö¡¢20.5¥­¥í¤Ç¤¿¤¹¤­¤ò·Ò¤®¤Þ¤¹¡£