º£¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¥¦¥§¥Ý¥ó¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308 GTB ¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ê2¡Ë¡¡º¸Â¦¤ØÄÃºÂ¤¹¤ëÀÖ¤¤¾Ã²½´ï
ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤Ã¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê
ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤Ã¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¤·¤Æ°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¡¼¥ê¥ó»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î308 GTB ¥ô¥§¥È¥í¥ì¥¸¡¼¥Ê¡£1977Ç¯¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢1980Ç¯¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È»á¤¬¹ØÆþ¡£¤¹¤°¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ø¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀï¤¤Â³¤±¤¿¥ô¥§¥È¥í¥ì¥¸¡¼¥Ê¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308 GTB ¥ì¡¼¥µ¡¼¡¡GTS¤È¥°¥ë¡¼¥×B¥Þ¥·¥ó¤â¡¡Á´115Ëç
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁõÈ÷Åª¤Ë¤Ï¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤Î¼ÂÁõ¤È¡¢¾Ã²½´ï¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤¿ÄøÅÙ¡£¤½¤Î»ÅÍÍ¤Ç37Ç¯´Ö¡¢Èà¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø»²Àï¤·¤¿¡£¥Þ¥é¥Í¥í¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ØÄ©¤ó¤À¡£
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308 GTB ¡Ö¥ô¥§¥È¥í¥ì¥¸¡¼¥Ê¡×¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ê1975Ç¯¼°¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¹¥Ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¥ë¥·¥ã¥ó¤ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡Ê¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤Ç¤â³èÌö¡£¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ï11ÈÖ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¡¢¤³¤ÎÅÁÅý¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È¾À¤µª¸å¤âÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÍý²òÅÙ¤Î¿¼¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë¥¿¥¤¥à¤ÏÁÀ¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²¹ÅÙ¤ò²¹¤á¡¢Â¾¼Ö¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¥é¥¤¥ó¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤«¤é¹¶¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤È¡¢2004Ç¯¤ËÈà¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â°µ½ÌÈæ²½¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç300ÇÏÎÏ°Ê¾å
¥×¡¼¥ê¥ó¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÁÔ´Ñ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ¤¹¤ëÈà¤Ï¡¢¤³¤Î308 GTB¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¸º¿êÎÏ¤òºÆÄ´À°¡£¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤Ø½Ð¾ì¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¤Î¥¢¥ó¥Á¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ï¡¢MG¥á¥È¥í 6R4ÍÑ¤À¤È¤¤¤¦¡£
5Â®MT¤È¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Õ¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤Þ¡£3.0L V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°µ½ÌÈæ¤¬8.8¡§1¤«¤é11.0¡§1¤Ø¹â¤á¤é¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤È¤ÎÁê¾è¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï300ÇÏÎÏ°Ê¾å¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥Ñ¥Ã¥É¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢17¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥¤¥ó¡¦¥³¥ë¥»¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥í¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¤òÍú¤¯¡£1970Ç¯Âå°ÊÍè¡¢14¥¤¥ó¥Á¤Î¥¯¥í¥â¥É¥é¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¡¢¥ß¥·¥å¥é¥óXWX¥¿¥¤¥ä¤ÏÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁ³¤È¤·¤¿ÆâÁõ¡¡¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤µóÆ°
¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤òÈò¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥³¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Ø¿ÈÂÎ¤ò¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁ³¤È¤·¤¿ÆâÁõ¤Øµ¤ÉÕ¤¯¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤¬»Ä¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Ò¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Ïª½Ð¡£½õ¼êÀÊ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ã²½´ï¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ë¡£
3¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¥â¥â¼ÒÀ½¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï½ãÀµÉÊ¤À¤¬¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÌý°µ·×¤ÏÄÉ²ÃÉÊ¡£¥×¡¼¥ê¥ó¤Ï¡¢Ìý°µ¤¬70psi¤Ø¾å¾º¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤Þ¡£¾õÂÖ°Ý»ý¤Ë¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ÊÇÛÎ¸¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅçÃæÅìÉô¤Ë¤¢¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ø¥¢¥¦¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¤òÁö¤ë¤Î¤Ï40Ç¯¤Ö¤ê¡£¥³¡¼¥¹Ä¹¤Ï1440m¤Ç¡¢¶¹¤¯¡¢ÌÜ¤¬¤¯¤é¤à¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·308 GTB¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢²¿ÅÙ¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡¡º£¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¥¦¥§¥Ý¥ó
ºÇ½é¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç4000rpm¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢´¶¿¨¤ÎÍê¤â¤·¤¤¥Ú¥À¥ë¤ò½³Èô¤Ð¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¡£¤¤Ä¤¤±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¡£¥³¡¼¥¹Éý¤Ï¶¹¤¤¤¬¡¢Èæ³ÓÅªÊ¿Ã³¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï½Å¤¯¥Ï¥¤¥®¥¢¤Ç¤â¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤¬°ÕÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¡£
¼«Á³µÛµ¤¤ÎV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â¡£¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÏÂ¨»þÅª¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ï¥ê¥Ë¥¢¡£7000rpm¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥óÌÜ³Ý¤±¤Æ¡¢Ä»È©¤â¤Î¤Î¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤¬¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤òµ¡ÉÒ¤Ë½ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Á¯Îõ¤Ê¤Î¤¬¡¢Äã°è¥È¥ë¥¯¡£Èó¾ï¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Â©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤ÊÂ®¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢º£¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¥¦¥§¥Ý¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¶¨ÎÏ¡§¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥É¥ì¥Ã¥¸»á¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥×¥ê¡¼¥¹»á¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥ÖGB¡¢¥Ø¥¢¥¦¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à
ÈÖ³°ÊÔ¡§¤â¤¦1Âæ¤Î¥ô¥§¥È¥í¥ì¥¸¡¼¥Ê
1981Ç¯¤Ë¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥7Ëü2000km¤Î308 GTB ¥ô¥§¥È¥í¥ì¥¸¡¼¥Ê¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥§¥ê¥À¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¡£¥·¥ã¥·¡¼ÈÖ¹æ¤Ï19455¤Ç¡¢1975Ç¯12·î¤Ë±Ñ¹ñ¤ØÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¡¢2ÂæÌÜ¤Î±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡¢32Ëükm¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò1Âæ¤·¤«½êÍ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇËèÆü¡¢±ýÉü128km¤ÎÄÌ¶Ð¤ò2Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1983Ç¯¤«¤é6Ç¯´Ö¤Ï¡¢ÀìÌç¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ø¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÍê¤ß¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬30Ëükm¤òÄ¶¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡£¸½ºß¤Ï½µ¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç308 GTB¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±«¤ÎÆü¤â¡£¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÇËÜÅö¤Ë»²¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2²ó¤À¤±¡£¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥¿¤Î¸Î¾ã¤È¡¢Á°¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×