¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜ¡¼´Ú¹ñ(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
´Ú¹ñÀï¤ËÄ©¤à¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½éÀï¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê(ÃæÆü)¡£¡Ö2ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤Ë¤Ïº£²ó¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½éÁª½Ð¤È¤Ê¤ëÌîÂ¼Í¦Áª¼ê(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê(ºå¿À)¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê(µð¿Í)¡¢ËÒ½¨¸çÁª¼ê(DeNA)¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Â³¤¤¤Æ¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê(¹Åç)¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê(¥í¥Ã¥Æ)¤äº´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê(¹Åç)¤âÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Î½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤ëÁ¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)¡£¼õ¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê(ºå¿À)¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÁê¼êÅê¼ê¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤Ë¤âÁª½Ð·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥óÅê¼ê¡£¹¥Åê¼ê¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£