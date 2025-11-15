¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡±ÑBBC¤òÍè½µ¤Ë¤âÄóÁÊ¡Ö10²¯¥É¥ë¤«¤é50²¯¥É¥ë¤ÎÇå½þµá¤á¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤Î±éÀâ¤ò×ó°ÕÅª¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤È¤¹¤ëÌäÂê¤Ç
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷BBC¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î±éÀâ¤ò×ó°ÕÅª¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤È¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍè½µ¤Ë¤âBBC¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖBBC¤Ë10²¯¥É¥ë¡Á50²¯¥É¥ë¤Î´Ö¤Î³Û¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯Íè½µ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢Íè½µ¤Ë¤âBBC¤ËÂÐ¤·Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µá¤á¤ëÇå½þ³Û¤Ï¡Ö10²¯¥É¥ë¤«¤é50²¯¥É¥ë¤Î´Ö¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BBC¤ÏµîÇ¯10·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Î±éÀâ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖÊÔ½¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ±éÀâ¤¬¸í¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¡¢½ñ´Ê¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¼Õºá¤·¤¿°ìÊý¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ËÅö¤¿¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¡¢Êä½þ¤ÏµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£