³ÚÅ·¡¦²Ã¼£²°Ï¡¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×ºå¿À¡¦´äºêÍ¥¤Èµ¤Àç¾Â¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡³ÚÅ·¤Î²Ã¼£²°Ï¡Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬15Æü¡¢µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤Çºå¿À»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦´äºê¤È¤È¤â¤ËÌîµå¶µ¼¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡´äºê¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¹Ö»ÕÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿±¦ÏÓ¤ÏÆ±»ÔÆâ¤Î¾®¡¢Ãæ³ØÀ¸30¿Í¤Ëµ»½Ñ»ØÆ³¡¢¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¡£½¡»³¤äÂ§ËÜ¤È¤¤¤Ã¤¿³ÚÅ·¤ÎÆ±Î½¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î·È¤ï¤ê¤âº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥¶¥¡Ê´äºê¡Ë¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£µ¤Àç¾Â¤ËÍè¤ëÅÓÃæ¤âÄÅÇÈ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦É½¼¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Íè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢ºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢³ÚÅ·¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ54»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëÊ³Æ®¤·¡ÖÂ¿¤¯Åê¤²¤¿¼¡¤ÎÇ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«1·³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤âÍèµ¨¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿´äºê¤Ïºå¿À»þÂå¤ËÅêµå¤Î´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¤ò¶î»È¤¹¤ëÅêµå½Ñ¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£¡ÖÂ¾¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤âÂè°ìÀþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë