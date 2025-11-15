TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤ÏÆüËÜÂ¦¤ÎÇ§¼±¤È¤ÏÁêÍÆ¤ì¤º¡¢¼óÇ¾´Ö¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤Î¿ä¿Ê¤È·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦Âç¤­¤ÊÊý¸þÀ­¤È¤âÁêÍÆ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×

ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢»ë»¡Àè¤Î¿·³ã»Ô¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æ¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤«¤éºßÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î»Ü±Ë¼¡ÀÊ¸ø»È¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤É¤È¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£