¡Ú¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥«¥¹¿·ÅÐ¾ì¡Û´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëµé♡Â«´¶¤Þ¤Ä¤²¤ò³ð¤¨¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¥¿¥¤¥×
¥Ç¥£ー¡¦¥¢¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ«´¶¤Þ¤Ä¤²¤ò³ð¤¨¤ë¡È¥Ü¥ê¥åー¥à¥¿¥¤¥×¡É¤¬¿·ÅÐ¾ì♡ 2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¡£¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡ÈÂ«´¶¤Þ¤Ä¤²¡É¤¬´ÊÃ±¤Ë´°À®♡
¥Ç¥£ー¥¢¥Ã¥× ¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ÊÁ´10·¿¡Ë
¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ÙÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¥¿¥¤¥×¡ÊÁ´5·¿¡¿06～10¡Ë¤Ï¡¢Ä¹¤µ¤ÈÌÓÎÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡£
¼«¤Þ¤Ä¤²¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂ«´¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Ä¤²¥Ñー¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¾å¸þ¤¥«ー¥ë¤¬¡¢ÌÜ¤Î½ÄÉý¤ò¤°¤Ã¤È³ÈÄ¥¤·¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¡£¼Ì¿¿¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¡ÈÀ¹¤ì¤ë¡ÉÍýÁÛ¤ÎÌÜ¸µ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹♡
½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¢ö¥ß¥Ë¥°¥ëーÉÕ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥ー¥×
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤±¤Þ¤Î¤ê¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥¯¥µーEX552¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬ÉÕÂ°¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤ª»î¤·¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ä¤²¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌ©ÃåÎÏ¤Ç¡¢1ÆüÃæ¡ÈÂ«´¶¡É¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
³°½ÐÀè¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡¢Íê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ç¤¹¢ö
Á´10·¿¤Ç¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤ÌÜ¸µ¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÇÉ¤Ë¿Íµ¤¤ÎÂè1ÃÆ¡Ê01～05¡Ë¤È¡¢À¹¤êÇÉ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂè2ÃÆ¡Ê06～10¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´10·¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£TPO¤ä¥á¥¤¥¯¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤Þ¤Ä¤²¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ1,320±ß¡Ë¡£¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²2¥Ú¥¢¤ÈÀìÍÑÀÜÃåºÞ¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ´¶¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥É¥ó¥Àè¹Ô¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯♡¡È´Ú¥É¥ëµé¤Þ¤Ä¤²¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ
¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÍýÁÛ¤ÎÂ«´¶¤Þ¤Ä¤²¤¬´°À®¤¹¤ë¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤Î¿·¥Ü¥ê¥åー¥à¥¿¥¤¥×¡£¼ê·Ú¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ì¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡ ¤Þ¤Ä¤²¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°õ¾Ý¤¬¤°¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£