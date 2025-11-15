¡Ú ¾¾²¼Æà½ï ¡Û¡Ö¶äºÂ¤ËÍè¤ë¤Î¤âÎ¹¡×µ±¤¯¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¡ÖÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¡×¤ÇÅÀÅô¼°
ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖGINZA GILC NIGHT 2025¡×ÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶äºÂ¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤ÏÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤¤¤¿¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï‟¶äºÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È°§»¢¡£Â³¤¤¤Æ¡¢‟¡Ê¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¡Ë»ä¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ãå¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¸«¤Ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ±¤¤¬°ã¤¦¤·¡¢ÉÕ¤±¤¿»þ¤Î½Å¸ü´¶¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ÄÃå¤±¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÌòÊÁÅª¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÅÀÅô¼°¤ÎÂçÌò¤Ë¿´Ìö¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¶äºÂ¡×¤Î°õ¾Ý¤ò¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢‟ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤â¤¢¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¶äºÂ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¡É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï‟»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ä¥ê¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¥Á¥¥ó¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬¤º´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¡É¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏË»¤·¤¯Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÏÃ¤¹¾¾²¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢‟¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶äºÂ¤ËÍè¤ë¤Î¤âÎ¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÎ¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾¾²¼¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿MC¤¬¡¢±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¾¾²¼¤µ¤ó¤¬¶äºÂ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¶äºÂ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¡Ë¤¼¤ó¤¼¤óÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÄûÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11·î15Æü(ÅÚ)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¢¶äºÂ¡¦Ãæ±ûÄÌ¤ê¤Î1ÃúÌÜ¤«¤é8ÃúÌÜ¤ª¤è¤Ó¡¢À²³¤ÄÌ¤ê¤Î¿ô´ó²°¶¶¤«¤é¶äºÂ4ÃúÌÜ¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1.5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î±èÆ»¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¡£Ìó100´ð¤Î³¹Ï©Åô¤¬Åß¤Î¶äºÂ¤ò¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£
