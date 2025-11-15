¡ÖÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×ÎÄÍ§²ñ½êÂ°¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ê60Âå¡Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì½Å½ý¡¡6¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¤¥Î¥·¥·¼í¤êÃæ¤ËÁø¶ø¡¡·²ÇÏ¡¦Æ£²¬»Ô
¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·²ÇÏ¸©Æ£²¬»Ô¤Î»³ÎÓ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¥¤¥Î¥·¥·¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢Æ£²¬»Ô»°ÇÈÀî¤Î»³ÎÓ¤Ç¡¢¡ÖÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢´é¤äÆ¬¤Ê¤É¤ò¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ½Å½ý¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¤¥Î¥·¥·¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤ª¤è¤½100¥¥í¤ÎÀ®½Ã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤ò¸«¤«¤±¤¿¤¿¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯Ë¤¡£ÃËÀ¤¬³ÎÇ§¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¡¢½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ°Ê³°¤Î5¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¼íÎÄ¤Î²ò¶ØÆü¤Ç¤·¤¿¡£
