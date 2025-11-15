TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¸ø¼°SNS¤ÇÃæ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅöÌÌ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸·½Å¤ËÃí°Õ´­µ¯¤¹¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¹â»ÔÁíÍý¤¬ÂæÏÑÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤ÇÄ©È¯Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¾¹ñ¤Î¿ÍÅª¸òÎ®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃø¤·¤¯°­²½¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Î°ÂÁ´¤Ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£

ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¹ñÌ±¤Ë¡Ö¼£°Â¾ðÀª¤ËÎ±°Õ¤·¡¢°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¡×¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÏÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¤Ï¤ª¤è¤½750Ëü¿Í¤È¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÅÏ¹Ò¼«½Í¤¬¹­¤¬¤ì¤Ð´Ñ¸÷¶È¤Ø¤ÎÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£